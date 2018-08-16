Gupse Özay hastalığını böyle duyurdu ‘Suçluyum, bunu hakettim’

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Sadece oyunculuğuyla değil senaryosuna imza attığı filmler ve oyuncu Barış Arduç’la yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen Gupse Özay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu açıkladı. Film projeleri için verdiği ve aldığı kilolarla geçmişte haber de olan Özay hesabından paylaştığı uzun bir metinle hastalığı konusunda bilgi verdi. İşte o paylaşım:

“Beyler bayanlar şu kilo alıp verme olayıyla ilgili özelden çok soru geliyor. Sağlık ile ilgili bir konu olduğu için ve yanlış örnek olmamak için açıklama yapmak ve toplu bir cevap vermiş olmak isterim. Biliyorsunuz ki Deliha’nın ilk filminde epey kilo almıştım. Ardından Görümce filmimde epey verdim. Sonra Deliha 2’de tekrar aldım. Her seferinde alıp verdiğim kilolar da 20 küsürler… Az değil yani.

Şimdi başta baktım motivasyonla ve gazla acayip hızlı veriyorum- alıyorum. Oh ne güzel. Etraftan gelen uyarılara da ‘yek yeaaaa bişi olmaz karaktere girmem lazım’ falan diyorum. Taaa ki sağlığım bana tokat atana kadar… Deliha’nın çekimlerinden sonra aldığım 20 küsür kiloyu vermek için her zamanki gibi yemeği azaltıp harekete ağırlık verdim. Lakin bu sefer bi sorun var. Hep gittiğim detox merkezinin Antalya şubesine falan gittim ama hayret yav ne yapsam veremiyorum. Aksine kilo almaya devam ediyorum. Üstelik bütün gün uyuyorum. Çok uyuduğum için ağlıyorum. Sonra tekrar uyuyorum.

Sonra dedim ki herhalde yoruldum ben. Dedim yurtdışına gideyim orada vereyim. Tropik iklim, meyve sebze deniz… İyi fikir. Gittim. Tayland’a. Detox merkezine. (Bknz fotodaki halim Tayland uçağında..) Oradaki Tayland’lı doktor ikinci gün dedi ki test yapalım sana. Dedi senin tipin iyi değil şişsin. (Tipin kaymış da diyemiyor) Günde 16 saat uyuyorsun. Normal değil bu dedi. Peki abim dedim test yapalım.

Aha! Test sonucu geldi. TSH oranım 185.. (Tiroidi olanlar bilir) Adamcağız yanlışlık var deyip yeniden yaptı. Yok sonuç doğru.

Neyse, ben stresten ve hızlı kilo alıp vermekten dolayı, hipotiroid, haşimato (ki bunun filmlerimde şakasını dahi yapmıştım) karaciğer yağlanması ve hipoglisemi teşhisiyle Türkiye’ye geri gönderildim. Ve Mart ayından beri tedavi oluyorum. Suçluyum; bunu hakettim. Şimdi 17 kilo verdim. 5 kilo daha vericem ve bir daha asla kısa sürede kilo alıp vermeyecem. Çünkü gerizekalılık bu. Özet; aman diyim doktor kontrolü olmadan asla kilo alıp verme olayını abartmayın. Dengeli olmak önemli. Bir de şekeri ekmeği falan net kesin. Yemeyin valla… Öperim sizi çok.

Doktorumu çok soran olmuş. Metin Özata. Çok tatlı çok bilgili hemen toparladı beni.”