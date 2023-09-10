Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarının ilk doğum gününü kutladı

Gupse Özay-Barış Arduç çiftinin kızları Jan Asya 1 yaşına bastı. İkili, çocuklarının doğum gününü kutladı.

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‘Deliha’ filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini 2020’de İzmir Çeşme’de nikâh masasına taşıdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022’de de kızları Jan Asya’yı kucaklarına aldı.

Ünlü çift, geçen gün 1 yaşına basan kızları Jan Asya’nın doğum gününü aile arasında düzenledikleri organizasyon ile kutladı.



Barış Arduç’un kardeşi Onur Arduç ve Jan Asya.

“KIZIMIN KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY”

Barış Arduç, muhabirlerin “Bebek kime benziyor?” sorusu üzerine Gupse Özay’a aşkını ilan ederek “Çok değişiyor. Biri görüp ‘aynı babası’ diyor, aynı gün başka biri geliyor ‘aynı annesi’ diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem” demişti.