Gupse Özay, Melikşah Altuntaş için fake hesap açtığını itiraf etti

Ünlü oyuncu Gupse Özay, yaptığı paylaşımla hem bir itirafta bulundu hem herkesi güldürdü. Karantina döneminde Mücbir Sebepler adında yaptıkları canlı yayınlarla dikkat çeken Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş bu sayede çok geniş kitlelere hitap etti. Özellikle programa aniden aldıkları ünlü isimler de olunca, izlenme oranları bir hayli arttı. İşte o ünlü isimlerden Özay da bu durumdan korktuğu ve aniden yayına alınmak istemediği için kendisine bir sahte hesap açtığını açıkladı. Melikşah Altuntaş adına fake bir hesap açtığını itiraf eden Özay, Altuntaş hakkında fotoğraflar ve çeşitli mesajlar da yayınladığını söyledi.



Sayfayı gizli gizli izlemek için açtığını da yazan Özay uzun uzun yaşadıklarını anlattı. Melikşah’ın kendisi için uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen ünlü oyuncu, Ezgi Mola’ya da laf atmadan duramadı… İşte o satırlar: “Evet arkadaşlar. Bundan bir ay önce Mücbir'i gizli izlemek için bir fake hesap açmıştım. Çünkü Bartu Küçükçağlayan bir anda insanı canlı yayına alıyordu ve ben her an bu gerginlikle yaşayamıyordum. Gel zaman git zaman fake hesap bana renksiz gelmeye başladı ve neden Melikşah Altuntaş’ın hayran sayfası olmayayım ki diye düşünüp fotoğraflar koydum.

Sonra birden insanlar beni takip etmeye ve beğenmeye başladı. Heyecanlanmıştım. Daha çok foto ve daha çok aşk cümleleri yazmak istiyordu canım. Ve yazıyordum da. Dünden önceki canlı yayında Melikşah'a yazdığım hayran cümleleri fazla abartılı oldu ve Melikşah rahatsız oldu. Oysa sadece ‘Yalvarırım bana öpücük gönder, nerede oturuyorsun geleceğim’ gibi şeyler yazmıştım. Bartu bu fake hesabı blokladı. Çok üzüldüm. Bartu'ya durumu anlattım. Bartu çok güldü. Melikşah'a söylemesini istemedim.

Dünkü canlı yayında daha sakin iltifatlar ediyordum ki, Bartu, @meliksahingozleri sayfamı yayına aldı. Orada artık kimliğimi gizleyemezdim ve her şey ortaya çıkmıştı. Melikşah hakkımda uzaklaştırma kararı aldırtmış. Keyfi bilir. Neyse, bu harika sayfa dünden beri deliler gibi takip ediliyor ve ne yapıcam bilmiyorum. 7000 kişi falan olmak üzere. Fotoğraf koymam lazım. Fake hesaptan ‘Ezgi Mola çok antipatik’ yazmıştım. Ezgi Mola bunu okumuş ama cevap vermemiş. Ne muhattap olucam diye düşünmüş. Kendisi bilir”