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Gupse Özay: Siz ne isterseniz olsun şu hayatta
Gupse Özay: Siz ne isterseniz olsun şu hayatta
Şimdilerde yeni filmi Eltilerin Savaşı için sette olan Gupse Özay, sosyal medya hesabından kendisini çok duygulandıran bir olayı paylaştı.
Magazin 21 Ağustos 2019 - 09:19

Uzun süren sessizliğini Eltilerin Savaşı adlı film ile bozan Gupse Özay, şimdilerde yoğun bir koşturmaca içerisinde… Filmin çekimleri için vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiren başarılı oyuncu, koşturmacası sırasında şahit olduğu bir olayı instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yoğun trafiğe aldırmadan arabasının altına giren kediyi çıkarmaya uğraşan şoför hakkında satırlar yazan Özay, tepkilere aldırmadan minik bir kedinin hayatı için uğraş veren bu adam için şu satırları yazdı:


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