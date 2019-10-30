Gupse Özay ve Barış Arduç’un neden apar topar taşındığı ortaya çıktı

Gupse Özay ve Barış Arduç’un neden apar topar taşındığı ortaya çıktı

Gupse Özay ve sevgilisi Barış Arduç'un Zincirlikuyu’da bulunan ve kirası 22 bin TL olan evden neden apar topar taşındığı ortaya çıktı.

Yıllardır magazin gündeminden uzak ilişkilerini yürüten Barış Arduç ve Gupse Özay ikilisi, İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan evlerine verdikleri 22 bin TL’lik kira ile gündeme gelmişti. Ancak ikili, o evden geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Gupse Özay ile Barış Arduç hakkında, evin kirasını ödeyemedikleri gerekçesiyle evden ayrıldıkları yazılıp çizilmişti. Fakat gerçek çok başka çıktı.

EVDEN YILAN ÇIKTI

İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Barış Arduç ve Gupse Özay’ın yaşadığı evden yılan çıktığı ve çiftin bu yüzden tedirgin olarak apar topar evi boşalttığı bilgisine ulaşıldı.