Gupse Özay: “Yaptığım cahilce bir hareketti”

Aynı apartmanda karşılıklı oturan Sultan ve Gizem adlı iki eltinin eltilerin tatlı çekişmelerini ve bitmek bilmeyen rekabetini anlatan film için 6 haftadır sette olduklarını ve çok eğlendiklerini söyleyen Özay şöyle konuştu: “Deliha ve Görümce'den sonra akraba ilişkilerine devam ediyorum. Kültürel olarak akraba ilişkileri çok önemli. kayınço kayın elti her şey var . Ben bu dünyayı çok seviyorum. Kadın odaklı işler yaptığım için buradan devam etmek istedim. Kendi eltim olmadığı için çok araştırdım soruşturdum. Aşina olduğum hikayeler oldu. Çok gülme krizine girdik. Sette çok gülen biri değilim çok dikkat ederim işler aksamasın diye ama özellikle Merve de benim gibi dalağı düşük çıktı. Çok zordu onunla çalışmak, çok sevdik birbirimizi. Bu kadar severek birbirinden nefret eden eltileri nasıl oynadık ben de meral ediyorum. Bu sette enerji patlaması yaşadık, gülmekten tekrarlamak zorunda kaldığımız çok oldu, kamera arkası görüntüleri inanılmaz komik”

“EN GÜLDÜRECEK OLAN FİLMİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Özay filmi diğer filmlerinden daha komik olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: ‘Bu filmin şöyle bir farkı var; normalde ben karakter komedisi yapıyorum. Bir ana karakterin başından geçen olayları anlatıyordum. Burada iki çiftin yani 4 ana karakterin etrafında gelişen olayları anlatıyorum. O yüzden en güldürecek olan filmim olacağını düşünüyorum.'

“KİLO DEFTERİNİ KAPATTIM”

Deliha filmindeki karakteri için 22 kilo alan ve sonra vermekte zorlandığını itiraf eden Özay, “Kilo defterini kapattım, artık ne alıyorum ne veriyorum, benim çok hızlı yaptığım bir şey olduğu için sağlıksız hale gelmişti. Bir daha asla bir karakter için böyle kilo almam demiyorum tekrar özveride bulunurum ama bu kadar kısa sürede sağlıksız bir şekilde yapmak istemem. cahilce bir hareketti, o şekilde yapmayacağım artık” diye konuştu.

