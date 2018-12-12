Gupse Özay’dan dönüş sinyali…

Oyuncu ve senarist Gupse Özay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden yeni senaryosunun yazımına başladığının müjdesini verdi.

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Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu ve senarist Gupse Özay, kameraları özlemiş görünüyor. Sosyal medya hesabından yeni bir senaryo yazımına başladığının müjdesini veren Özay, iki farklı fotoğraf paylaştı ve bunların yanına:





“Senaryo yazarken ilk fotodaki gibi gözüksem de ikinci fotodur gerçekte olan. Çok selamlar… (beyin is over)” notunu düştü. Başarılı isim geride bıraktığımız ağustos ayında yaptığı paylaşımda film projeleri sebebiyle aşırı kilo alıp vermeleri yüzünden haşimoto hastalığına yakalandığını açıklamıştı.