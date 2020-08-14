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Gupse Özay’dan Ezgi Mola’ya ‘Mustafa Bey’ göndermesi
Gupse Özay’dan Ezgi Mola’ya ‘Mustafa Bey’ göndermesi
Oyuncu Gupse Özay kısa bir süre önce uzatmalı sevgilisi Barış Arduç'la nişanlanmıştı. Sosyal medya hesabından renkli paylaşımlarda bulunan Özay, yüklediği son fotoğraf üzerinden arkadaşı Ezgi Mola'ya takılmadan edemedi.
Magazin 14 Ağustos 2020 - 08:25

Sevgilisi ile birlikte mekan işletmeciliğine soyunan Ezgi Mola, bir yandan tatil yaparken bir yandan da mekanında ünlü arkadaşlarını ağırlıyor. Mola’nın mekanını ziyaret eden son isim Gupse Özay oldu.

Burada bol bol eğlenen Özay, yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın mekan sahibi sevgilisi Mustafa ile çektirdiği kareyi onun fotoğrafına göndermede bulunarak “İnanılmaz, Mustafa Bey yanımdaydı” notu ile paylaştı.

Ezgi Mola, yakın arkadaşının kendisine yaptığı bu esprili göndermeyi yorumsuz bırakmadı ve bol bol kahkaha attı.

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