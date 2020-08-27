Gupse Özay’ın esprili Macaulay Culkin paylaşımı

Türk sinemasında komedi kadın oyuncuları arasında öne çıkan ve kaleme aldığı filmlerle kendisinden söz ettiren oyuncu Gupse Özay esprili bir paylaşıma imza attı ve pek çok takipçisini de çocukluk yıllarına götürdü.

Yayınlandığı döneme damga vuran filmlerden olan Evde Tek Başına’nın başrol oyuncusu Macaulay Culkin aradan yıllar geçmiş ve artık bir yetişkin olmasına rağmen kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından 40 yaşında olduğunu paylaşan ve takipçilerine artık yaşlandınız mesajı veren Culkin, oyuncu Gupse Özay’ın da dikkatini çekti.

Özay ünlü ismin sosyal medya paylaşımını sayfasına taşıdı ve altına yaptığı yorumlarla geçip giden yıllara dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Gupse Özay’ın o satırları:

*Çocukluğumun starı ‘Evde Tek Başına’ filmindeki çocuk tweet atmış ben 40 oldum işte yaşlandığınızı burdan anlayın falan diye.

*Evet doğru yaşlandık da, twiti okurken küçüklüğümden beri çocuğun ismini kendimce yorumladığımı farkettim.

*Makulay Kalkin, Makuli Kulkin, Makalay Makkalkin vs…. Sonra bi süre sonra da isminin doğrusunu unuttuğum için ortamlarda çocuktan bahsedemediğim aklıma geldi.

*Kendime güldüm falan işte uzun uzun bunu anlatmak istedim sadece. Çok selamlar