Gür Akad kimdir? Gür Akad nereli ve kaç yaşında?

Gür Akad, 1958 doğumludur. 1986 senesinde Klips ve Onlar grubu ile Halley isimli parçayla ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Gür Akad hakkında merak edilenler haberimizde... Gür Akad nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Gür Akad hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

GÜR AKAD KİMDİR?

Gür Akad, 1958 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Profesyonel müzik kariyeri 1975 yılında Levent Candaş ve Orhan Erişir’le olan çalışmalarıyla başladı. 1986 yılında Klips ve Onlar grubuyla “Halley” adlı parçayla Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etti.

Kurtalan Ekspres, Grup Destan ve Egoist gruplarında yer aldı, Asım Can Gündüz, Barış Manço, Sezen Aksu, İlhan İrem, Ajda Pekkan, Erkin Koray, Çelik, Sibel Tüzün, Pentagram ve Tarkan gibi birçok sanatçıya gitarıyla eşlik etti.

Türkiye'nin sayılı solo gitaristleri arasında yer alan ve 2011 yılında Alpay Şalt ve Cem Köksal’la birlikte Gitarizma projesini başlatan Gür Akad; Çağatay Ateş, Bülent Güven, Aydın Şeref’ten oluşan Gür Akad Band grubu ile çalışmalarına devam ediyor. Gür Akad, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmaktadır.