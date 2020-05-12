Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan Gurbetçi Şaban bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanacak. Almanya'ya çalışmak için giden ancak yaşadığı zorluklar karşısında çözümler üreten Şaban'ın eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Peki Gurbetçi Şaban nerede çekildi? Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve konusu ne?