Gurbetçi Şaban nerede çekildi? Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve konusu ne?
Yer yer dram, yer yer komedi barındıran Gurbetçi Şaban filmi bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki Gurbetçi Şaban nerede çekildi? Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve konusu ne?
GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gurbetçi Şaban, Almanya’nın Köln şehrinde çekildi.
GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?
Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak gider. Almanya’daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban’ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.
GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
Yavuzer Çetinkaya: Fritz
Baykal Kent: Fabrika amiri
Ayten Erman: Alman patronun eşi