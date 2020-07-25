Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve konusu ne? Gurbetçi Şaban nerede çekildi?

Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Gurbetçi Şaban bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanacak. Almanya’ya çalışmak için giden ancak yaşadığı zorluklar karşısında çözümler üreten Şaban’ın eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Peki Gurbetçi Şaban nerede çekildi? Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve konusu ne?
GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
Yavuzer Çetinkaya: Fritz
Baykal Kent: Fabrika amiri
Ayten Erman: Alman patronun eşi
GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gurbetçi Şaban, Almanya'nın Köln şehrinde çekildi.
GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?
Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya'ya gurbetçi olarak gider. Almanya'daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban'ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.