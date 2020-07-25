Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve konusu ne? Gurbetçi Şaban nerede çekildi?

Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve konusu ne? Gurbetçi Şaban nerede çekildi?

Yer yer dram, yer yer komedi barındıran Gurbetçi Şaban filmi bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki Gurbetçi Şaban nerede çekildi? Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve konusu ne?

Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Gurbetçi Şaban bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanacak. Almanya’ya çalışmak için giden ancak yaşadığı zorluklar karşısında çözümler üreten Şaban’ın eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Peki Gurbetçi Şaban nerede çekildi? Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve konusu ne?

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

Müge Akyamaç: Bahar

Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi

Yavuzer Çetinkaya: Fritz

Baykal Kent: Fabrika amiri

Ayten Erman: Alman patronun eşi

GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban, Almanya'nın Köln şehrinde çekildi.

GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?

Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya'ya gurbetçi olarak gider. Almanya'daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban'ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.