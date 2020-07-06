Gürgen Öz: Bin liralık plaj ve 400 liralık dönerci arıyorum

Gürgen Öz: Bin liralık plaj ve 400 liralık dönerci arıyorum

Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tatil beldelerindeki yüksek fiyatlara isyan etti.

Karantina dönemini evinde çektiği eleştirel ve esprili videolarla değerlendiren Gürgen Öz, hesabından yaptığı son paylaşımda yine benzer bir içeriğe imza attı.

Tatil beldelerinin bazılarındaki yüksek yiyecek ve şezlong fiyatlarına tepki gösteren ve bu tepkisini yaptığı paylaşımlara da esprili bir şekilde yansıtan Öz, şunları yazdı:

“Banka soygunundan sonra Ege'ye yazlık bakmaya gelmişimdir. 1 bin tl'lik plaj ve 400 tl'lik dönerci arıyorumdur! Çünkü cemiyete paralı olduğumu göstermem gerekiyordur! ”