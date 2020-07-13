Gürgen Öz, binlerce liralık beach faturalarını eleştirdi

Gündeme dair çektiği videolarla hem güldüren hem düşündüren ünlü oyuncu Gürgen Öz, ünlü tatil beldelerindeki beach'lerin fahiş rakamlarla satış yapmasını ve bu mekanlara giden insanları eleştirdi. Esprili bir video çeken oyuncu 'Bu yaz fatura çok koydu' dedi...

‘Bay Yanlış’ adlı dizi ile yeniden ekranlara dönen ünlü oyuncu Gürgen Öz, gündeme dair çektiği videolarla da öne çıkıyor.

Son olarak tatil yerlerindeki beach’lerin fahiş faturaları ile ilgili bir video çeken Öz, “Merhaba… Bu yaz “Fatura çok koydu!” diyerek, Bodrum'dan, Çeşme'den serzenişte bulunan, anormal rakamlarla dolu faturalarını da Twitter'da paylaşan, kızgın elitler var… Yahu kardeşim, koydurtmayın o zaman! En çok güldüğüm de düz makarnanın 85 tl oluşu! Ama spagetti, yersen Videodaki beach club, makul ve kaliteli bir yer. Bu tip abartılı, görgüsüz yerlerden değil. Benden de o tip mekanlara gitmemi beklemiyorsunuz herhalde! Bir diğeri, koştur koştur tatile çıkmadım merak etmeyin, Göcek'te çekimdeyim…” dedi.