Gürgen Öz: Bizi bu hale getiren zihniyete lanet olsun

Gürgen Öz: Bizi bu hale getiren zihniyete lanet olsun

Oyuncu Gürgen Öz, kadrosunda olduğu dizinin setinden bir video paylaştı ve eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin üzerine dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Karantina döneminde paylaştığı videolarla dikkat çeken ve gündeme yönelik esprili tespitleriyle takipçilerini artıran Gürgen Öz bu defa Türkiye’nin yüreğini bir kez daha yakan Pınar Gültekin cinayeti üzerine konuştu.

Kadrosunda bulunduğu dizinin setinde çektiği bir video ile bu kadın cinayetine tepki gösteren Öz şunları yazdı:

*Öncelikle bilin, bu vahşi katille Pınar Gültekin adlı masum kızımız, adam evlenmeden önce okul zamanı bir süre ilişki yaşayıp ayrılıyorlar.

*Sonra bu alçak yaratığın tacizleri, evliyken dahi bitmiyor! Sosyal medyada terbiyesizce Pınar Gültekin için; “evli adamla beraber” deyip, onu ahlaksız olarak yaftalayıp, hunharca bir cinayeti haklı göstermeye çalışan asıl ahlaksız, şahsiyetsiz, terbiyesiz insanlara da yazıklar olsun! Bir farkınız yok! Bu toplumun içinde çarpık bir zihniyet var…

*Müthiş bir Sevgisizlik, nefret ve kin kusuyoruz resmen. Özellikle de kadınlara! Erkeklik değil Acizlik bu resmen! Sevmeyi bilmeyen, sevgi öğretilmemiş bir kitlemiz var. Şiddeti sevgi sanıyorlar ve her köşeden de bu zihniyet desteklenip büyütülüyor. Nefretle büyütülüp, nefret tohumları ekilerek devam ediyoruz hayatlarımıza!

*Her köşede bir negatiflik söz konusu artık! Bu hale bizi getiren zihniyete, bunu destekleyenlere lanet olsun! Bazen mahalle bakkalı, bazen kaynana, bazen siyaset, bazen aile, akrabalar, arkadaşlar, okul müdürü, basın… Aklınıza ne gelirse… Herkes bu zihniyete hizmet ediyor bazen! Bu çarpıklık son bulmalı!

*Gerek eğitimle, gerek hukuken gelecek cezai yaptırımlarla… Olayı düşündükçe kahroluyorum! Bu nasıl bir vahşet! Huzur içinde uyu güzel kız! Huzura kavuş…