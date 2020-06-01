Gürgen Öz gençlerin sesi oldu!

Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile normalleşme sürecinde 18 yaş altı gençlerin karantinada tutulmalarını eleştirdi ve onların da seslerinin duyulmasını istedi.

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde pek çok işletme yeniden çalışmaya başlarken, milyonlarca insan da iş başı yaptı. Yaşanan bu durumla ilgili bir paylaşımda bulunan Gürgen Öz, karantina sürecinde çektiği eğlendirici ve bilgilendirici videolarına bir yenisini daha ekledi.

Öz yaptığı paylaşımda herkes için normalleşme başlarken 18 yaş altı gençlerin evlerinde kalmak zorunda olmalarını eleştirdi.

Gürgen Öz paylaştığı videonun altına şunları yazdı:

“Normalleşme süreci açıklandı… Herkese hayırlı olsun! Yalnız bu sürecin sonunda enerjisini atamayan gençler, ‘sizinki can da bizim ki patlıcan mı?’ diyerek anormalleşecek ve sanırım bizi boğacaklar! Hele ki onlara yasak var ama kreşler açık! Kreşe de biz gideceğiz her halde, rehabilite amaçlı, içimizdeki çocuğu tekrar bulmak için! Süreç şu zaman kadar gayet başarılı yönetildi ama bence çocuklar için daha makul bir çözüm bulunabilir… Hele ki bu yaz sıcaklarında… Onlar ve ebeveynler için elbette…Gençler sizi anlıyorum… Az daha sabır…”