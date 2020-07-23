Gürgen Öz: İçimiz karardı! Bari ferahlatıcı…

Sosyal medyayı etkin olarak kullanan ve yaptığı gündeme dair paylaşımlarıyla beğeni toplayan oyuncu Gürgen Öz, bu defa bir video ile değil de dikkat çekici satırlarla takipçilerinin karşısına çıktı. Hemen her gün aldığımız kötü bir haberle güne başladığımızı söyleyen Öz, Instagram hesabından güzel bir manzara paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Kadın cinayetleri bitmezken, bir yandan da, bir diğer sorununumuz olan; hayvan hakları meselesi var. Bugün öğrendik ki adamın biri kendisine emanet edilen yavru köpeğe tecavüz ederek öldürmüş. Kahroluyorum bu haberleri duyunca… Ama çoook uzun süredir, bir günümüz yok ki böyle üzücü olaylarla geçmesin… Bu toplum hastalanmış ve derin bir yozlaşmanın içine düşmüş, zamanla düşürülmüştür! İçimiz karardı…! Bari ferahlatıcı bir fotoğraf paylaşayım… Bu kadar çirkinlik içinde, biz güzel bir pencereden, güzel şeylere bakalım…”