Gürgen Öz’den döviz üzerine…
Gürgen Öz, Instagram hesabından gündeme yönelik içerikler üreterek hem milyonlarca insanın düşüncesine ortak oluyor hem de esprili bir şekilde tepkisini dile getiriyor. Öz son olarak dövizdeki yükselişle ilgili eski tarihli bir videosunu paylaştı ve altına da şunları yazdı:
“Merhaba… Fişek takmışcasına uzaya doğru giden dövizde, bugün Euro 7,77 ve Dolar 7,20 civarına ulaşmışken şu #tbt ‘yi buraya bırakayım…Tarik tekerrürden ibaret… Ben ekonomiyi çok iyi bilirim diyenlere bir sözüm var; Evde hepinizin şemsiyesi olduğu için alışkınsınızdır; Lütfen açmayın! “