Gürgen Öz’den döviz üzerine…

Son dönemde çektiği gündeme dair videolarla dikkatleri üzerne çeken Gürgen Öz, bu defa dövizdeki yükselişe dair gönderme yaptığı eski tarihli bir videoyu yeniden takipçileriyle paylaştı.

Gürgen Öz, Instagram hesabından gündeme yönelik içerikler üreterek hem milyonlarca insanın düşüncesine ortak oluyor hem de esprili bir şekilde tepkisini dile getiriyor. Öz son olarak dövizdeki yükselişle ilgili eski tarihli bir videosunu paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Merhaba… Fişek takmışcasına uzaya doğru giden dövizde, bugün Euro 7,77 ve Dolar 7,20 civarına ulaşmışken şu #tbt ‘yi buraya bırakayım…Tarik tekerrürden ibaret… Ben ekonomiyi çok iyi bilirim diyenlere bir sözüm var; Evde hepinizin şemsiyesi olduğu için alışkınsınızdır; Lütfen açmayın! “