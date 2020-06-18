Gürgen Öz’den ‘Wushu’ videosu

Gündemdeki konulara dair çektiği esprili videolarla beğeni toplayan oyuncu Gürgen Öz bu defa da Wushu Federasyonu'nda yaşanan 'hakem yarışmacı' konusu hakkında bir paylaşım yaptı.

Karantina günlerini evinde geçiren ve bu sırada çektiği videolarla farkındalık yaratan oyuncu Gürgen Öz, gündeme dair paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Mizahın gücünü kullanan ve inandığı doğruları söylemekten de geri durmayan Öz, bu defa Wushu Federasyonu’nun düzenlediği turnuvada yaşanan ‘hakem yarışması’ konusuna değindi.

Gürgen Öz okuduğu haber üzerine esprili yorumlar yaptığı videoyu:

“Sağlam kafa sağlam vücutta olur diyorlardı, ama burada kafa yok! Ülke tam “Absürdistan!” oldu! Daha saçma yer var mı? Sonra ben gülünce şaşırıyorsunuz! Aile Boyu Wushu! Ey Çinliler; Wushuyu, Wushulamayı sizden öğrenecek değiliz! Biz girdiğimiz her ortamı veya kurumu Wushulamayı çoook iyi biliriz!” notuyla paylaştı.