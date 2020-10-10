Gürhan Altundaşar kimdir, kaç yaşında?

Gürhan Altundaşar, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin kısa sürede sevilen oyuncularından biri oldu. Altundaşar, 'Açın kapıyı' rolü ve Azeri Hoca tiplemeleri ile seyirciden tam not almayı başardı. İşte oyuncu Merve Dizdar'la evli olan Gürhan Altundaşar'ın hayatı...

GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR?

Gürhan Altundaşar, 1984 doğumludur. Tiyatro oyuncusu olan Altundaşar, bu süreç için 5 yıl boyunca sınavlara girdi, sonrasında ise hedefine ulaşarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda okudu.

2012 yılında mezun olan Altundaşar, Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne’de çalışmalarına devam etti.

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin ‘Nejdet’ karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gürhan Altundaşar, 2013 yılında İstanbul’a geldi ve burada çeşitli tiyatrolarda yer almaya başladı. Gürhan Altundaşar, 2016 yılında BKM Mutfak ile tanıştı.

2018 yılında ise Gürhan Altundaşar kendi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlendi.