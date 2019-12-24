Gurur Aydoğan, annesi Oya Aydoğan adına ödül aldı

Yeşilçam’un unutulmaz ismi merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oyuncu oğlu Gurur Aydoğan, önceki gün Zorlu alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM'de alışveriş yapan oyuncu, kendine yöneltilen soruları yanıtladı.



Aydoğan, “Akşam yakın bir abimin doğum günü partisine katılacağım. Onun için hediyelik bir şeyler bakmaya geldim. Her şey gayet yolunda güzel gidiyor. Önceki gün Almanya'dan döndüm. Annem Oya Aydoğan adına Frankfurt film festivaline katılıp ödülünü aldım” dedi. Ayrıca setleri çok özlediğini dile getiren Aydoğan, “Yaklaşık bir senedir setlerden uzak kaldım. Doğru projeyi bekleyip acele etmedim. Bir kaç görüşme yaptım en kısa zamanda netleşecek” açıklamasında bulundu.