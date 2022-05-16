Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan’ı andı: Sonsuza kadar aklımdasın

Gurur Aydoğan, 2016'da hayatını kaybeden annesi Oya Aydoğan'ı ölümünün 6'ncı yılında andı.

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8 Mayıs 2016’da aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyat olan ve 15 Mayıs 2016’da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının ünlü oyuncularından Oya Aydoğan aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu.

Oya Aydoğan’ın Latif Demirbağ ile evliliğinden dünyaya gelen ve tek çocuğu olan Gurur Aydoğan, annesinin vefatının yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

“NE YAZIK Kİ ZAMAN SU GİBİ AKIP GEÇİYOR”

Gurur Aydoğan annesi ile yer aldığı kareyi Instagram hesabından “Ne yazık ki zaman su gibi akıp geçiyor… Bugün sensiz 6 yıl. Mekanın cennet olsun Meleğim. Sonsuza kadar aklımdasın” notuyla paylaştı.