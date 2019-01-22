Güvenlik görevlisini darp eden Yağmur Aşık’a 3 bin TL para cezası

Can ÖZÇELİK – İSTANBUL

Mahkeme, Yağmur Aşık'ın “kasten yaralama” suçundan 150 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına bunun da 3 bin TL'ye çevrilmesine hükmetti. Mahkeme cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“DARP ETTİ”

2018 yılının Ocak ayında İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuğunu tedavi ettirmeye götüren Yağmur Aşık, park yeri yüzünden güvenlik görevlisi ile tartışmıştı. Yaşanan olayın ardından da Yağmur Aşık hakkında “tehdit, hakaret ve yaralama” suçlarından dava açılmıştı. Savunmasında “hakaret ve tehdit içeren bir söz söylemedim. Darp etmedim” diyerek suçlamaları kabul etmeyen Yağmur Aşık, “Beni darp ettiler” demişti. Ancak mahkeme şikayetçi Merve K.'yı haklı buldu. İstanbul Asliye Ceza mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, güvenlik amiri Ersan Aydın da tanık olarak dinlendi.

TANIK: “OH İYİ YAPTIM” DEDİ

Anons üzerine olay yerine gittiğini ifade eden tanık Ersan Aydın olay anında yaşananları şöyle anlattı: “Merve K., sanık Yağmur Aşık'ın kendisine vurduğunu söyledi. Ben de müştekiyi polis odasına gönderdim. Sanık bana ‘Beni bir yere götüremezsiniz' dedi. Ben de ‘Güvenlik görevlisini darp etmişsiniz' dedim. Bana ‘Oh iyi yaptım. Bir daha olsa yine yaparım” dedi” Kararını açıklayan mahkeme, Yağmur Aşık'ın “hakaret ve tehdit” suçlarından beraatına, “yaralama” suçundan ise 150 gün adli para cezasına çarptırılmasına bunun da 3 bin TL'ye çevrilmesine hükmetti. Mahkeme verdiği ceza ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.