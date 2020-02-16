Güvercin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Güvercin 10. son bölüm izle)

Güvercin dizisinin 10. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Güvercin son bölümünde; Kenan Kevsa’yı konaktan kovmuş, Ökkeş de nişana Nimet’in çocuğunu Kevsa’nın getirdiğini öğrenerek ona yüz çevirmiştir. Kevsa, İsmihan’ın evinde yalnız ve fakir bir hayat yaşamaya devam etmektedir. Zülüf ve Kenan İsmihan’ın mutluluğu ve sağlığı için evcilik oyununa devam ederken, bu oyun onları gitgide birbirlerine yaklaştırmıştır. Peki Güvercin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Güvercin son bölüm izleme ekranı.

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Güvercin’in 10. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Güvercin son bölümünde; Gaffur Kasım ve Celil'i konuşturarak cezalarını kesmiş, işin arkasında Kevsa'nın olduğunu öğrenerek hesap sormak için Kevsa'nın karşısına çıkmıştır. Gaffur Kevsa'ya olan hislerini bir kenara bırakıp Bedir'in intikamını alabilecek midir? Ökkeş ise ağabeyinin sözünü dinleyip Nimet'e kendisini affettirmek için gittiğinde Nimet'in Antep'i terk ettiğini öğrenerek yıkılmıştır. Ökkeş Nimet'in izini bulup onu dönmeye ikna edebilecek midir? İşte Güvercin 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

GÜVERCİN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

GÜVERCİN SON BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN 10. BÖLÜM İZLE

GÜVERCİN 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, ve Zülüf gitgide birbirine yaklaşıyor!

Kenan Kevsa'yı konaktan kovmuş, Ökkeş de nişana Nimet'in çocuğunu Kevsa'nın getirdiğini öğrenerek ona yüz çevirmiştir. Kevsa, İsmihan'ın evinde yalnız ve fakir bir hayat yaşamaya devam etmektedir. Zülüf ve Kenan İsmihan'ın mutluluğu ve sağlığı için evcilik oyununa devam ederken, bu oyun onları gitgide birbirlerine yaklaştırmıştır. Fakat İpek'in aniden çıkıp gelişiyle Kenan ve Zülüf'ün aşkı bu büyük sınavı da geçmeyi başarabilecek mi? İpek gerçekten İsmihan'ı ziyarete mi, yoksa Kenan'la olan geçmişin hesabını görmek için mi gelmiştir? Zülüf, İpek'ten Kenan'ın geçmişini öğrendiğinde Kenan'a karşı nasıl bir tavır alacak? Gaffur Kasım ve Celil'i konuşturarak cezalarını kesmiş, işin arkasında Kevsa'nın olduğunu öğrenerek hesap sormak için Kevsa'nın karşısına çıkmıştır. Gaffur Kevsa'ya olan hislerini bir kenara bırakıp Bedir'in intikamını alabilecek midir? Ökkeş ise ağabeyinin sözünü dinleyip Nimet'e kendisini affettirmek için gittiğinde Nimet'in Antep'i terk ettiğini öğrenerek yıkılmıştır. Ökkeş Nimet'in izini bulup onu dönmeye ikna edebilecek midir?