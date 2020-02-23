Güvercin 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 11. son bölüm izle…

Güvercin 11. son bölümde Zülüf’ün imzalayarak verdiği boşanma dilekçesini yırtan Kenan, sadece Zülüf’ü sevdiğini, bundan sonra da sadece Zülüf’le olmak istediğini söyler. Bunun üzerine Zülüf ve Kenan’ın önünde yeni bir yol belirmiştir. Peki Güvercin 11. bölümün ardından Güvercin 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme linki ve fragmana dair detaylar...

Güvercin’in son bölümü yayınlandı, son bölümde ağabeyinin ölümünün bir kaza sonucu olduğunu öğrenen ve Kenan'ı affeden İpek ise, Antep'ten gidip gitmemek konusunda kritik bir noktadadır. Ökkeş'in, Nimet ve oğlu Mutlu ile güzel bir hayat kurma hayalleri Sosyal Hizmetler görevlilerinin Mutlu'yu götürmesiyle yıkılmıştır. Güvercin son bölüm izleme linki ve fragmana dair detaylar haberimizin devamında…

GÜVERCİN 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin son bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak.

GÜVERCİN SON BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN 11. BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ökkeş Mutlu'yu geri almaya, Nimet'e sahip çıkmaya kararlıdır ve bunun için gereken adımları atarak herkesi şaşırtacaktır. Bedir ve ailesi Gaffur'un yardımıyla açtıkları mağaza sayesinde sonunda yeni bir hayata başlangıç yaptıklarını düşünmektedir. Torunlarını kucaklarına alacakları günü umut ve mutlulukla beklerken hiç umulmadık bir anda kendilerini büyük bir açmazın ve zorlu günlerin içinde bulacaklardır. Gaffur'un bir açığını bularak tutuklanmasını sağlayan Kevsa, kaybettiği gücü yeniden kazanmanın ve konağa dönmenin yollarını aramaktadır.