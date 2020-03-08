Güvercin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Güvercin 12. son bölüm izle)

Güvercin dizisi bu akşam 12. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Kavvilerle Cibranoğulları arasındaki kan davası yeniden başlar. Birbirlerine olan aşklarını itiraf edip sonunda gönüllerince yaşamaya karar veren Zülüf ve Kenan, kendilerini iki aile arasına giren yeni düşmanlığın ortasında bulurlar. Peki Güvercin 13. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Güvercins son bölüm izleme sayfası.

Her hafta pazar günü Star Tv ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisi bu akşam 12. bölümyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Torununun ölümüne sebep olduğunu düşünerek vicdan azabıyla kavrulan Zeliha'yı şimdi içeride zorlu günler ve acılar beklemektedir; çünkü Kevsa intikam için harekete geçmiştir. İşte Güvercin 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm izleme ekranı.

GÜVERCİN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

GÜVERCİN SON BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN 12. SON BÖLÜM İZLE

GÜVERCİN 12. BÖLÜM ÖZETİ

Aşk, düşmanlığı yenebilecek mi?

Kasım'ın Celil'i öldürmesini engellemeye çalışan Zeliha yanlışlıkla Nefise'yi vurmuş; bu yüzden de Nefise'nin bebeğini kaybetmesine yol açmıştır. Kavvilerle Cibranoğulları arasındaki kan davası yeniden başlar. Birbirlerine olan aşklarını itiraf edip sonunda gönüllerince yaşamaya karar veren Zülüf ve Kenan, kendilerini iki aile arasına giren yeni düşmanlığın ortasında bulurlar. Zülüf, Kenan'a olan duyguları ve bütün bunların getirdiği zorunluluklar arasında bir tercih yapması ikileminde kalır. Torununun ölümüne sebep olduğunu düşünerek vicdan azabıyla kavrulan Zeliha'yı şimdi içeride zorlu günler ve acılar beklemektedir; çünkü Kevsa intikam için harekete geçmiştir. Zülüf'ün, annesinin uğradığı haksızlık ve yaşadığı acılar yüzünden kahrolduğunu gören Kenan, Zeliha'yı kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmaktan çekinmeyecektir. Bütün bunları lehine çevirerek konağa geri dönen Kevsa, şimdi Ökkeş'le evlenerek yerini daha da sağlamlaştırdığını düşünen Nimet'le başetmek zorundadır.