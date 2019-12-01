Güvercin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 2. son bölüm izle

Güvercin dizisi 2. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Kenan, töre gereği Zülüf ile evlenmek zorunda kalır. Güvercin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Güvercin 2. son bölüm izleme linki...

Güvercin dizisinin son bölümünde; Kenan, Zülüf'ü Ökkeş'in attığı kuyudan çıkartır ve hayatını kurtarır. Şimdi müzede karşılaştığı ve çok etkilendiği kızın, babasının katilinin kızı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyadır. Üstelik töre gereği bu kızla evlenmek zorundadır. Zülüf'se Kenan'ın kim olduğunu henüz bilmemektedir.

GÜVERCİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

GÜVERCİN FRAGMAN

GÜVERCİN 2. BÖLÜM İZLE

Kenan onun kahramanıdır. Kenan, Zülüf'ü evine teslim eder. Müslüm ve Nefise ise biri ağabeyinin, diğeri ablasının kendileri yüzünden evlenmek zorunda kaldığından habersiz Ökkeş'ten ve ailelerinden kaçmaktadır.

Ökkeş'se Müslüm ve Nefise'yi bulmak ve evlenmelerine engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kenan sulhün bozulmaması ve olayın kan davasına dönüşmemesi için Ökkeş'e engel olmaya çalışır. Zülüf, Cibranoğullarına gelin gittiğini öğrenince büyük bir şok yaşar ve buna sonuna kadar karşı çıkar.

Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu'nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir. Bedir'in hapisten çıktığı haberi Cibranoğulları'nın Bey Mahallesi'ndeki büyük konağına ateş gibi düşer.

Cibranlar'ın küçük oğlu Ökkeş, Bedir'e karşı intikam yeminleri ederken, babası Ahmet'in ölümünden sonra işlerin başına geçip ailenin reisi olan Kenan onu durdurmaya çalışır. Ancak birbirine düşman bu iki ailenin hiç bilmedikleri bir gerçek vardır. Kavvilerin oğlu Müslüm ile Cibranoğulları'nın kızı Nefise liseden beri birbirlerini sevmektedir.

Müslüm ve Nefise ailelerinin evlenmelerine izin vermeyeceklerini düşünerek gizlice kaçınca iki aile yeniden karşı karşıya gelir. Oğlunun ne yaptığından habersiz Bedir, olanları öğrenince ne yapacağını bilemez. Ökkeş belinde tabancası ve yanına aldığı adamlarla Nefise'yi kaçıran Müslüm'ün peşine düşünce olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir tarafta Bedir, diğer tarafta Kenan olayın kan davasına dönüşmesini engellemek için elinden geleni yapmaya çalışır.