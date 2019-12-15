Güvercin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin 4. son bölüm izle

Güvercin dizisi 4. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Zülüf, geçmişte bu cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini bulmak ve babasının adını temize çıkarmak için konağa dönmüştür. Güvercin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Güvercin 4. son bölüm izleme linki...

Güvercin dizisinin son bölümünde; Kenan’a artık kan dökülmemesi ve her şeyin yoluna girmesi için döndüğünü söylemek zorunda kalır. Kenan’sa Zülüf’ün konağa dönmesiyle içten içe umutlanır. Kevsa ve Celil, Ökkeş’i içeriden çıkarmanın derdindedir. Zülüf, yıllardır sakladığı tesbih tanesiyle bu işi çözmesinin hiç de kolay olmadığının farkına varır.

GÜVERCİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

GÜVERCİN FRAGMAN

GÜVERCİN 4. SON BÖLÜM İZLE

Ökkeş, düğünde öfkesine engel olamayarak Bedir'i vurmuştur. Kenan babasının katili olarak gördüğü Bedir'i, ölmesin diye hastaneye taşımak zorunda kalır. Bedir hemen ameliyata alınır. Bedir'in vurulması, sulhu Cibranoğulları'nın bozdukları anlamına gelmektedir.

Ökkeş Bedir'i vurduktan sonra ortadan kaybolur. Kevsa ve Celil Ökkeş'in yakalanmaması için ellerinden geleni yaparlar. Kenan'sa kardeşini adalete teslim etmek zorunda olduğunu düşünmektedir. Zülüf, babasını vuran aileye iyice düşman kesilmiştir.

Onun için Kenan da onlardan biridir. Artık sulhun bozulduğunu gerekçe göstererek konağa dönmemeye kararlıdır. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaşınca, bu kararını sorgulamak zorunda kalacaktır.