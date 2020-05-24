Güvercin bu akşam yayınlanacak mı? Güvercin yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

Güvercin bu akşam yayınlanacak mı? Güvercin yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

Güvercin dizisinin yeni bölümleri merak ediliyor. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin final yapacağı iddialarının ardından yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Güvercin bu akşam var mı? Güvercin yeni bölümü ne zaman?

Her hafta pazar akşamı ekranlara gelen Güvercin dizisinin yeni bölümü son olarak 15 Mart'ta yayınlanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da yayınlanmayan dizinin bu akşamki yayın akışında da olmadığı ve yayın saatinde ‘Evde Bayram Konserleri: Kubat' programının yer aldığı görüldü. Peki Güvercin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

GÜVERCİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Güvercin dizisi birçok dizide olduğu gibi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verdi. Bu akşamki yayın akışında da yer almayan Güvercin'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

FİNAL YAPIYOR

Yapımcı firma tarafından Güvercin dizisinin final kararı aldığı açıklanmıştı. Dizinin düşük reytingler yüzünden final kararı aldığı söylense de kulislerde corona virüsü korkusunun bu kararda etkili olduğu konuşuluyor.

Dizi sektöründeki pek çok proje corona virüsü tedbirleri kapsamında setleri durdurma kararı alırken çekimlere devam eden Güvercin dizisi setinde büyük bir gerilim yaşandı.

İddialara göre dizinin başrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, corona virüsü nedeniyle çekimlerin iptal edilmemesini gerekçe göstererek çalışmayı bıraktı.

Yapılan final açıklamasında bu iddia hakkında bir bilgi verilmese de dizinin reytinglerinin final yapacak kadar kötü olmadığı biliniyor.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesi İsmihan’ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş’i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş’in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları’nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir. Nimet’in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir. Kenan Zülüf’ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş’i bıçaklayıp kaçan Murat’ın peşine düşmeye kararlıdır. Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep’te kalmayı seçen İpek’in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir. Kenan’dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır. Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır.