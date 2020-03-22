Güvercin bu hafta neden yok? Güvercin 14. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Güvercin bu hafta neden yok? Güvercin 14. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Güvercin dizisi bu akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizi takipçileri ise Güvercin'in bu hafta neden olmadığını ve 14. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. İşte Güvercin dizisiyle ilgi tüm detaylar...

Her hafta pazar akşamı ekranlara gelen Güvercin dizisinin bu hafta yayın akışında yer almadığı fark edildi. Güvercin dizisinin takipçileri ise ‘Güvercin neden yok?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Güvercin 14. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

GÜVERCİN BU HAFTA NEDEN YOK?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinin 14. yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin corona virüsü önlemleri kapsamında çekimlerinin ertelendiği ve önümüzdeki hafta final yapacağı iddia edildi. Güvercin dizisinin yeni bölümü ve final kararı ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Resmi açıklamalar yapıldığında sayfamızdan takip edebilirsiniz.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Güvercin dizisinin yayın saatinde Çin Seddi filmi yer alıyor.





GÜVERCİN 14. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan'ın zor kararı!

Annesi İsmihan'ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş'i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş'in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları'nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir. Nimet'in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir.

Kenan Zülüf'ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş'i bıçaklayıp kaçan Murat'ın peşine düşmeye kararlıdır. Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep'te kalmayı seçen İpek'in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir.

Kenan'dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır. Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır.