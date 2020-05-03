Güvercin bugün neden yok? Güvercin yeni bölüm ne zaman yayınlanır?

Güvercin dizisinin bu akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Güvercin dizisi izleyicileri ise bugün neden olmadığını ve yeni bölüm tarihini merak etmeye başladı. Peki Güvercin bugün neden yok? Güvercin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Açıklama geldi mi?

Her hafta pazar akşamı ekranlara gelen Güvercin dizisinin yeni bölümü son olarak 15 Mart'ta yayınlanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da yayınlanmayan dizinin bu akşamki yayın akışında da olmadığı ve yayın saatinde ‘Güzel Köylü' dizisinin tekrarı yer aldığı görüldü. Peki Güvercin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

GÜVERCİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Güvercin dizisi birçok dizide olduğu gibi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verdiği tahmin ediliyor. Güvercin'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesi İsmihan’ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş’i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş’in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları’nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir. Nimet’in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir. Kenan Zülüf’ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş’i bıçaklayıp kaçan Murat’ın peşine düşmeye kararlıdır. Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep’te kalmayı seçen İpek’in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir. Kenan’dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır. Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır.

13. Bölüm: Her şeye rağmen yan yana!

Kenan artık Kevsa’nın yaptığı zalimliklere dayanamayıp, Zülüf’ün yanında olmayı seçmiştir. Zülüf ve Kenan, iki aile arasında yeniden başlayan kan davasına rağmen yine yan yanadır. Nefise ve Celil’in verdiği yeni ifadelerle Zeliha’nın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını bekleyen Zülüf ve ailesi Zeliha’dan kötü bir haber alır. Zeliha yaşadığı travmanın etkisiyle, hayatına son verme noktasına gelmiştir.

Kenan annesinin hayatından endişe eden Zülüf için, bütün olanakları seferber ederek Zeliha’dan haber almaya ve onu kurtarmaya kararlıdır. Bütün taşlar yer değiştirmek üzeredir. Kenan’ın zekası ve öngörüsü sayesinde gözaltına alınan Kevsa, cinayete azmettirmek suçuyla cezaevine girmek gerçeğiyle karşı karşıya kalacaktır.

Ökkeş’in gönlü annesinin cezaevine girmesine razı olmasa da, gördüğü yeni gerçekler karşısında Kevsa’nın yaptıkları konusunda dili tutulur. Kevsa’nın yokluğunu fırsat bilen Nimet, konakta olan yerini sağlamlaştırma hamlelerine devam eder. Ökkeş’i, kendisini çok sevdiğini düşündüğü Nimet’le ilgili zorlu sınavlar ve günler beklemektedir. Güçlü olmak için Gaffur’un yanında olmayı seçen Müslüm yüzünden Bedir ve Gaffur’un karşı karşıya gelmesi an meslesidir.

Gaffur Bedir’in ailesine yaptıklarına rağmen gönlünden çıkaramadığı Kevsa’yı kurtarmak için bir şey yapıp yapmama ikileminde kalacaktır. Kenan, Zülüf’ün annesi ve ailesi için son gücüyle savaşırken hiç beklemediği bir haberle derinden sarsılır. Bu aldıkları haberle Zülüf ve Kenan’ı yeniden zorlu ve acılı günler beklemektedir.