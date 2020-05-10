Güvercin bugün var mı? Güvercin yeni bölüm ne zaman?

Her hafta pazar akşamı ekranlara gelen Güvercin dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Güvercin dizisi son olarak 13. bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz belli olmadı. Peki Güvercin bugün var mı?

Star Tv ekranlarında her pazar yayınlanan Güvercin dizisinin bu akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Sevilen dizi Güvercin'in yeni bölümü bu akşamki yayın akışında da yer almadı. Güvercin’in yayın akışında olmaması izleyicileri meraklandırdı. Peki Güvercin bu akşam neden yok? Yeni bölümü ne zaman?

GÜVERCİN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Güvercin’in, corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Bu akşam da yayın akışında yer almayan Güvercin’in yeni bölüm tarihi hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

14. Bölüm: Kenan’ın zor kararı!

Annesi İsmihan’ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş’i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş’in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları’nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir. Nimet’in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir. Kenan Zülüf’ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş’i bıçaklayıp kaçan Murat’ın peşine düşmeye kararlıdır. Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep’te kalmayı seçen İpek’in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir. Kenan’dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır. Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır.

13. Bölüm: Her şeye rağmen yan yana!

Kenan artık Kevsa’nın yaptığı zalimliklere dayanamayıp, Zülüf’ün yanında olmayı seçmiştir. Zülüf ve Kenan, iki aile arasında yeniden başlayan kan davasına rağmen yine yan yanadır. Nefise ve Celil’in verdiği yeni ifadelerle Zeliha’nın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını bekleyen Zülüf ve ailesi Zeliha’dan kötü bir haber alır. Zeliha yaşadığı travmanın etkisiyle, hayatına son verme noktasına gelmiştir.

Kenan annesinin hayatından endişe eden Zülüf için, bütün olanakları seferber ederek Zeliha’dan haber almaya ve onu kurtarmaya kararlıdır. Bütün taşlar yer değiştirmek üzeredir. Kenan’ın zekası ve öngörüsü sayesinde gözaltına alınan Kevsa, cinayete azmettirmek suçuyla cezaevine girmek gerçeğiyle karşı karşıya kalacaktır.

Ökkeş’in gönlü annesinin cezaevine girmesine razı olmasa da, gördüğü yeni gerçekler karşısında Kevsa’nın yaptıkları konusunda dili tutulur. Kevsa’nın yokluğunu fırsat bilen Nimet, konakta olan yerini sağlamlaştırma hamlelerine devam eder. Ökkeş’i, kendisini çok sevdiğini düşündüğü Nimet’le ilgili zorlu sınavlar ve günler beklemektedir. Güçlü olmak için Gaffur’un yanında olmayı seçen Müslüm yüzünden Bedir ve Gaffur’un karşı karşıya gelmesi an meslesidir.

Gaffur Bedir’in ailesine yaptıklarına rağmen gönlünden çıkaramadığı Kevsa’yı kurtarmak için bir şey yapıp yapmama ikileminde kalacaktır. Kenan, Zülüf’ün annesi ve ailesi için son gücüyle savaşırken hiç beklemediği bir haberle derinden sarsılır. Bu aldıkları haberle Zülüf ve Kenan’ı yeniden zorlu ve acılı günler beklemektedir.