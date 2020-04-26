Güvercin bugün var mı? Güvercin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Güvercin bugün var mı? Güvercin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Güvercin dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Bilindiği gibi corona virüsü salgını nedeniyle birçok dizi çekimlerine ara vermişti. Peki Güvercin bugün var mı? Güvercin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Her hafta pazar günü yayınlanan Güvercin dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Güvercin son olarak 13. bölümüyle ekranlara gelmişti. Güvercin’in 14. bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak ediliyopr. Peki Güvercin bu akşam var mı? Güvercin yeni bölümü ne zaman yayınlanır?

GÜVERCİN BUGÜN VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güvercin dizisinin bu akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Güvercin dizisinin yayın saatinde ‘Güzel Köylü’ isimli dizi yer alıyor. Güvercin’in yeni bölüm tarihi hakkında henüz yapılan resmi bir açıklama yok. Ancak yayın tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde sayfamızda yer alacak.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan’ın zor kararı!

Annesi İsmihan’ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş’i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş’in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları’nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir. Nimet’in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir.

Kenan Zülüf’ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş’i bıçaklayıp kaçan Murat’ın peşine düşmeye kararlıdır. Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep’te kalmayı seçen İpek’in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir.

Kenan’dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır. Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır.