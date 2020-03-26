Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Güvercin dizisi final yapıyor! Sebebin corona virüsü korkusu olduğu iddia edildi
Güvercin dizisi final yapıyor! Sebebin corona virüsü korkusu olduğu iddia edildi
Geçen gün yapımcı firma tarafından Güvercin dizisinin final kararı aldığı açıklanmıştı. Dizinin düşük reytingler yüzünden final kararı aldığı söylense de kulislerde corona virüsü korkusunun bu kararda etkili olduğu konuşuluyor.
Magazin 26 Mart 2020 - 13:58

Dizi sektöründeki pek çok proje corona virüsü tedbirleri kapsamında setleri durdurma kararı alırken çekimlere devam eden Güvercin dizisi setinde büyük bir gerilim yaşandı.

İddialara göre dizinin başrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, corona virüsü nedeniyle çekimlerin iptal edilmemesini gerekçe göstererek çalışmayı bıraktı.

Yapılan final açıklamasında bu iddia hakkında bir bilgi verilmese de dizinin reytinglerinin final yapacak kadar kötü olmadığı biliniyor.

İLGİLİ HABERMehmet Ali Nuroğlu kimdir?
Son güncelleme: 14:40 - 26.03.2020
Etiketler