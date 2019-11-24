Güvercin dizisi oyuncuları ve konusu: Güvercin’den ilk fragman geldi!

Oyuncu kadrosu ve konusu ile çok konuşulacak dizi Güvercin bu akşam yayın hayatına başlıyor. Pastel Film imzalı Güvercin'in ilk fragmanı da yayınlandı. Peki Güvercin dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Yönetmeliğini Altan Dönmez’in yaptığı, senaryosunu Halil Özer’ın kaleme aldığı Güvercin dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. İşte Güvercin dizisinin oyuncuları ve konusu…

GÜVERCİN DİZİSİ KONUSU

Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu'nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir.

Bedir'in hapisten çıktığı haberi Cibranoğulları'nın Bey Mahallesi'ndeki büyük konağına ateş gibi düşer. Cibranlar'ın küçük oğlu Ökkeş, Bedir'e karşı intikam yeminleri ederken, babası Ahmet'in ölümünden sonra işlerin başına geçip ailenin reisi olan Kenan onu durdurmaya çalışır. Ancak birbirine düşman bu iki ailenin hiç bilmedikleri bir gerçek vardır. Kavvilerin oğlu Müslüm ile Cibranoğulları'nın kızı Nefise liseden beri birbirlerini sevmektedir.

Müslüm ve Nefise ailelerinin evlenmelerine izin vermeyeceklerini düşünerek gizlice kaçınca iki aile yeniden karşı karşıya gelir. Oğlunun ne yaptığından habersiz Bedir, olanları öğrenince ne yapacağını bilemez. Ökkeş belinde tabancası ve yanına aldığı adamlarla Nefise'yi kaçıran Müslüm'ün peşine düşünce olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir tarafta Bedir, diğer tarafta Kenan olayın kan davasına dönüşmesini engellemek için elinden geleni yapmaya çalışır.

GÜVERCİN İLK FRAGMAN