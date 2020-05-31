Güvercin yeni bölüm bu akşam var mı? Güvercin dizisi final bölümü ne zaman?

Güvercin yeni bölüm bu akşam var mı? Güvercin dizisi final bölümü ne zaman?

Güvercin dizisi son olarak 13. bölüm ile ekranlara gelmiş, ardından corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Yapımcı firma dizinin final yapacağını açıklamıştı. Peki Güvercin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Güvercin final bölümü ne zaman?

Her hafta pazar akşamı yayınlanan Güvercin dizisi bu haftaki yayın akışında da yer almadı. Final yapılacağı açıklanan dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise bir açıklama gelmedi. İşte Güvercin dizisinden son gelişmeler…

GÜVERCİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Güvercin dizisi birçok dizide olduğu gibi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verdi. Bu akşamki yayın akışında da yer almayan Güvercin’in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

FİNAL YAPIYOR

Yapımcı firma tarafından Güvercin dizisinin final kararı aldığı açıklanmıştı. Dizinin düşük reytingler yüzünden final kararı aldığı söylense de kulislerde corona virüsü korkusunun bu kararda etkili olduğu konuşuluyor.

Dizi sektöründeki pek çok proje corona virüsü tedbirleri kapsamında setleri durdurma kararı alırken çekimlere devam eden Güvercin dizisi setinde büyük bir gerilim yaşandı.

İddialara göre dizinin başrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, corona virüsü nedeniyle çekimlerin iptal edilmemesini gerekçe göstererek çalışmayı bıraktı.

Yapılan final açıklamasında bu iddia hakkında bir bilgi verilmese de dizinin reytinglerinin final yapacak kadar kötü olmadığı biliniyor.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesi İsmihan'ı yeni toprağa veren Kenan, şimdi de kardeşi Ökkeş'i kaybetmesi gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ökkeş'in durumu, dağılma aşamasına gelmiş Cibranoğulları'nın bir araya gelmesini sağlasa da, bu birlik çok da uzun sürmeyecektir. Nimet'in açtığı yeni belalar yüzünden aileyi şimdi daha zor ve acı günler beklemektedir. Kenan Zülüf'ün bütün yalvarmalarına rağmen, bir Cibranoğlu olarak Ökkeş'i bıçaklayıp kaçan Murat'ın peşine düşmeye kararlıdır. Bugüne kadar hep sağduyulu olmayı seçen Kenan, yaşadığı acıyla büyük bir ikilem içinde kalacaktır. Antep'te kalmayı seçen İpek'in de Kenan konusunda umutları tükenmek üzeredir. Kenan'dan bütün malı mülkü üzerine aldığını ve geleceğini tamamen garantilediğini düşünen Kevsa, öğrendiği gerçek karşısında hiç beklenmedik bir teklife evet diyecek; bu da yeni olayların başlangıcı olacaktır. Ailesine sahip çıkmak için onların başında olması gerektiğinin farkına varan Kenan, zor bir karar vermek durumundadır.