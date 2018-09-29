Güzel oyuncu Bensu Soral, Hakan Baş ile evleniyor!

Ünlü oyuncu Bensu Soral uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Hakan Baş ile bugün dünya evine giriyor. Hakan Baş oyuncu nişanlısı Bensu Soral’ı baba evinden davul zurnayla çıkardı. Bensu Soral bu sırada beyaz bir elbise tercih etti. Güzel oyuncunun gelinliği ise merak konusu...
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Bensu Soral, nişanlısı Hakan Baş ile bugün evleniyor. İkilinin gelini evinden alma merasimi sırasında yaşadıkları kameralara yansıdı. Bensu Soral, oyuncu olan ablası Hande Soral ve ailesi ile kameralara poz verdi. İşte o anlar…
Bensu Soral, gelin evinden çıkmadan önce ailesi ile fotoğraf çektirdi. Soldan sağa Bensu Soral’ın babası, ablası Hande Soral, Bensu Soral ve Soral’ın annesi ile kardeşi)
Bensu Soral ve nişanlısı Hakan Baş.