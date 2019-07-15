Güzel oyuncu Hande Erçel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 doğumludur. Çalıkuşu dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Hande Erçel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hande Erçel nereli ve kaç yaşında?
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenim gören Hande Erçel, oyunculuğa 2013 yılında Çalıkuşu dizisi ile başlayan Erçel, bu dizide Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.
Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.
Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci gibi dizilerde rol alan Hande Erçel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Müjde karakterine hayat vermektedir. Hande Erçel 1.75 metre boyunda, 55 kilo ve Yay burcudur.
Hande Erçel'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Halka (Müjde) (TV Dizisi)
2017 – Siyah İnci (Hazal) (TV Dizisi)
2016 – Aşk Laftan Anlamaz (Hayat) (TV Dizisi)
2015-2016 – Güneşin Kızları (Selin) (TV Dizisi)
2014 – Hayat Ağacı (Selen) (TV Dizisi)
2014 – Çılgın Dersane Üniversitede (Meryem) (Sinema Filmi)
2013 – Çalıkuşu (Zahide) (TV Dizisi)