Güzel oyuncu Sofia Vergara 50. yaşını kutladı

Sofia Vergara, 50. yaşını kutladığı doğum gününden bir dizi kareyi sosyal medyada paylaştı. Vergara'ya hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Sozcu.com.tr

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Modern Family dizisindeki performansıyla dikkat çeken Sofia Vergara, pazar günü 50. yaşını kutladı. Vergara birbirinden etkileyici kareyi sosyal medya hesabında da paylaşmayı ihmal etmedi.

Vergara bu mutlu gününde ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya geldi. Güzel oyuncunun paylaşımlarındaki çiçekler, pasta ve süslemeler ise göz kamaştırdı.

Ayrıca Vergara’nın paylaşımından sonra pek çok ünlü isimden de tebrik aldı. Adriana Lima, “Doğum günün kutlu olsun” yazarken, model Jenny Watwood, “Umarım bu kadar iyi görünürüm. Doğum günün kutlu olsun” yazdı.

Vergara’nın aktör eşi Joe Manganiello ise paylaşımında Vergara’yı sevdiğini söylerken doğum gününü kutladı.

Vergara, Netflix’in yakında çıkacak olan Griselda isimli mini dizisinde Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco’yu canlandırıyor.

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