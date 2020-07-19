Güzel ve Çirkin konusu ne? Güzel ve Çirkin oyuncuları kimler?

Bir masal klasiği olan Güzel ve Çirkin'de, çirkin bir yaratığa dönen bir prens ve onun tarafından alıkonulan genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Peki Güzel ve Çirkin konusu ne, oyuncuları kimler?

Kendisine yapılan büyü sonucunda korkunç bir yaratığa dönüşen bir prens, şatosunda aynı büyü sonucu konuşan eşyalara dönüşmüş uşakları dışında kimse olmadan yaşamaktadır. 10 yıl içinde kendisine aşık olacak hiçbir kadın çıkmazsa sonsuza dek canavar olarak kalacaktır.

GÜZEL VE ÇİRKİN KONUSU NE?

Disney masalından beyazperdeye uyarlanan filmde, tüccar olan bir adamyolculuğu sırasında fırtınaya yakalanır. Ailesine dönüş yolunda gece konaklayacak bir yer ararken yakınlardaki bir şatoyu görür. Ev sahibi ortada görünmese de her şey konuğun rahatı için ayarlanmıştır. Gitmek üzereyken, gözü bir güle ilişir ve kızının kendisinden bir gül istediği aklına gelir. Gülü kopan adam şatonun sahibi olan canavarla yüz yüze gelir ve hayatına karşılık kızını canavara teslim etmek zorunda kalır. Tüccarın en küçük kızı olan Belle anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleştiğinde hiç beklemediği bir aşkın kucağına atıldığından habersizdir…

GÜZEL VE ÇİRKİN OYUNCULARI KİMLER?

Bill Condon’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Emma Watson, Ewan McGregor, Luke Evans, Ian McKellen gibi oyuncular yer alıyor.