Güzellik kraliçeleri coronaya yakalandı, Miss World 2021 ertelendi

Bu yıl Porto Riko'da düzenlenecek olan 'Miss World 2021' güzellik yarışması, güzellik kraliçelerinin corona virüse yakalanması nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

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Bu yıl Porto Riko’da düzenlenecek olan Miss World 2021 güzellik yarışması, 97 yarışmacıdan 23'ünün corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yarışmanın başlamasına saatler kala yapılan açıklamada, Miss World 2021 televizyon finalinin “Yarışmacılar ve ekibin sağlık ve güvenliğine ilişkin endişelerle” ertelendiği aktarıldı.

Organizasyon yetkilileri, finalin önümüzdeki 90 gün içinde yeniden düzenleneceğini ifade etti.

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