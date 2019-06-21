Güzide Arslan kimdir? Güzide Arslan nereli ve kaç yaşında?

Güzide Arslan, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sokaklar isimli dizi ile yaşayan Güzide Arslan hakkında merak edilenler haberimizde... Güzide Arslan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Gonca Durmaz karakterini canlandıran Güzide Arslan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Güzide Arslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GÜZİDE ARSLAN KİMDİR?

Güzide Arslan, 1 Ekim 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Nevşehirlidir. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kamera karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlamaya başlayan Arka Sokaklar isimli dizi ile geçen Güzide Arslan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Gonca karakterine hayat vermektedir. Güzide Arslan, 1,65 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Güzide Arslan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Gonca Durmaz) (TV Dizisi)

2017-2018 – Payitaht Abdülhamid (Dilşat Hatun) (TV Dizisi)

2017 – Lise Devriyesi (Şelale) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Çizgisi: Suriye (TV Filmi)

2015 – Günebakan (Esra) (TV Dizisi)

2015 – Gamsız Hayat (Seda) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Didem) (TV Dizisi)

2014-2016 – O Hayat Benim (Seçil) (TV Dizisi)

2014 – Figüran (Sinema Filmi)

2009 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)