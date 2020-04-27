Güzide karantinayı fırsata çevirdi!

Bu karantina döneminde boş durmayan Beni Bırakma’nın güzel oyuncusu Güzide Çiğdem Akın küçüklüğünden başlayan resim ve müzik tutkusunu geliştirmeye devam ediyor.

Sezonun bitmesiyle birlikte evine kapanan güzel oyuncu 10 yaşından itibaren çaldığı piyanonun yanı sıra gitar çalmaya ve kendini müzik konusunda daha ileriye taşımak için çalışmalara başladı. Çok yönlü kişiliği gözlerden kaçmayan Güzide, resim yeteneğini de geliştirmeye devam ediyor.

Karantina günlerinde formunu korumak adına sporu eksik etmeyen Güzide, beslenmesine de dikkat ediyor özellikle bu karantina döneminde daha çok sıvı tüketimine ağırlık veriyor ve 45 dakika spor yaparak formunu koruyor.