Gwyneth Paltrow, düzenlediği davete makyaj yapmama şartı koydu

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow dün gece bir davet düzenledi. Davete katılan isimler arasında Demi Moore, Rachel Zoe ve Keanu Reeves'in kız arkadaşı Alexandra Grant de vardı. Fakat Paltrow'un tek bir şartı vardı: Davetlilerin hiçbir şekilde makyaj yapmamaları.

Kendi kurduğu sağlıklı yaşam platformu Goop ile bazı kesimlerin nefretini bazı kesimlerin ise takdirini kazanan Gwyneth Paltrow dün gece yakın arkadaşlarıyla bir davette buluştu.

Paltrow’un etkinliğine, Demi Moore, Alexandra Grant, Rachel Zoe, ünlü iç mimar Brigette Romanek gibi isimler katıldı.

Paltrow, düzenlediği yemek davetinde katılımcılardan hiçbir şekilde makyaj veya kozmetik ürünü kullanmamaları şartı koştu. Instagram hesabından geceye dair fotoğrafları paylaşan Paltrow ve arkadaşlarının makyajsız görüntüsü ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demi Moore’un makyajsız haliyle bile 57 yaşında göstermediğini fark eden takipçileri, “Bu fotoğrafları daha fazla sevemezdim” gibi yorumlar yaptı.

Paylaştığı fotoğrafın altına, “Alexandra Grant ile yaptığım röportajdan çok keyif aldım. O şu ana kadar konuştuğum en parlak, en yaratıcı insanlardan biri. Solumdaki de fena değil” diyerek Demi Moore’a şaka yapmayı ihmal etmedi.

Ünlü isimlerin bu makyajsız halini görenlerin ortak fikri, makyajsızken bile daha güzel oldukları yönünde oldu.