Gwyneth Paltrow güzellik sırlarını paylaştı

Amerikalı ünlü aktris ve girişimci Gwyneth Paltrow, sağlık ve yaşam tarzı odaklı markası Goop'un yeni videosu için "mükemmel bacaklara sahip olmanın gerekleri"ni paylaştı.

Sozcu.com.tr

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49 yaşındaki oyuncu Gwyneth Paltrow kurucusu olduğu Goop markasının yüzü olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz salı günü Goop’un Instagram sayfasında bir video yayınlayan ünlü isim, cilt fırçalama tekniğini gösterdiği bir güzellik tüyosunu takipçileriyle paylaştı.

Yayınladığı videoda siyah bir mayo giydiği görülen Oscar ödüllü yıldız, saunada otururken fit bacaklarını fırçalıyor.

Bu rutini son iki yıldır uyguladığını belirten Paltrow, sabah duşundan önce kuru cildi fırçalama konusunda son derece disiplinli davranıyor.



Kuru fırçalamanın faydalarının hem anında hem de uzun vadede fark edildiğini belirten ünlü oyuncu, “Kıllar cildimde çok iyi hissettiriyor. Cildinizi nasıl kuru bir şekilde fırçalayacağınıza dair bir kılavuz için link bio’da” diyerek kurucusu olduğu markaya da yönlendirme yaptı.

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