Gwyneth Paltrow, maskesini taktı, eldivenini giydi alışverişe çıktı

Dünyayı saran corona virüsü nedeniyle ev karantinasında olan isimlerden biri de ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow… Geçen gün eşi Brad Flachuk ile birlikte Los Angeles’ta semp pazarına giden Paltrow, yüzünde maskesi, elinde eldivenleri ile sokağa çıktı.



Pazarın kurulduğunu öğrendiğinde oldukça mutlu olduğunu dile getiren Paltrow, alışveriş için uzun bir yolu yürüyerek katetti. Zor zamanlardan geçildiğinin altını çizen Paltrow, “Uyarıları ciddiye almalıyız ve sahip olduğumuz özgürlükleri kötüye kullanmamalıyız” dedi.