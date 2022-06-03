Gwyneth Paltrow ve Kourtney Kardashian’dan ortak çalışma

Gwyneth Paltrow ve Kourtney Kardashian bir süredir birbirlerine karşı kışkırtılan dedikoduların ortasındaydı. Ancak iki ünlü kadın bir araya gelip tüm söylentileri sonlandırdı.

Sozcu.com.tr

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Gwyneth Paltrow, oyunculuk kariyerinden sonra Goop isimli markasıyla doğal sağlık ürünlerine odaklanıyor ve vajina kokulu mum gibi ilginç ürünlerle dikkat çekiyordu. Paltrow’a yakın zamanda bir isim daha katıldı ve Kourtney Kardashian da Poosh isimli bir marka çıkardı. Kardashian’ın bu girişimi Paltrow’unkiyle karşılaştırıldı. Kısa sürede de iki ismin rekabeti ile ilgili dedikodular çıkmaya başladı. Ancak ikili beraber çıkardıkları bir ürünle tüm bu söylentilere son veriyor.

Çarşamba günü, Goop ve Poosh’un “This Smells Like My Pooshy” adlı yeni bir mum üzerinde iş birliği yaptığı açıklandı. Yeni ürün çevrimiçi olarak hem goop.com hem de poosh.com üzerinden satın alınabilecek.

Paltrow kısa süre önce de Kardashian ile arasında çıkan rekabet dedikodularını dindirmek için Instagram’dan açıklamalar yapmıştı: “Kadınların rekabet içinde olması gerektiği fikri, ataerkilliğin mirası. Her kadının hayallerini gerçekleştirmesi için yer var.”

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