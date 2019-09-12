Gwyneth Paltrow’dan çıplak yoga pozu

46 yaşındaki ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile biliniyor. Kendisine ait sağlıklı yaşam platformunda ve sosyal medya hesaplarında hayat tarzını ve beslenme şeklini paylaşan Paltrow’un, bu sefer Goop Instagram hesabından yoga yaparken çekilmiş bir pozu yayınlandı.

Yapılan çıplak paylaşımda bir dağın ucunda yoga yaparken görülen ünlü isim, fotoğraf açıklamasına “İyi veya kötü sebepler için hep yalan söylüyoruz, ama neden?” yazdı. Paltrow, 46 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla oldukça dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı ise hayranlarını ikiye böldü. Bazı kişiler Gwyneth Paltrow’la dalga geçerken, bazıları da onu savunmayı ihmal etmedi. Hayranlarının bir yarısı, kusursuz ve ideal kadın vücudu algısını bu tip paylaşımlarla yapmamasını destekleyen yorumlarda bulunurken, diğer kısmı ise “Bu çıplaklık bazılarınızı rahatsız etmişe benziyor. Her bedenden vücudu sahiplenirken bu vücudu da sahiplenmeniz gerek” diyerek olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

Gwyneth Paltrow’un kaburgalarının görünüyor olmasına tepki gösteren bazı kullanıcılar, “Paylaştığınız fotoğraflar hiç gerçek hayattan kareler değil ve düzgün, zayıf bir vücuda sahip olmamız gerektiğini savunmanız genç kızları kötü etkeleyebilir. Kadınları güçlendirmeye çalışıyorsanız önce onları tanımanız gerekir” yorumunu yaptı.

Goop hesabından yapılan paylaşımın gerçekten Gwyneth Paltrow mu yoksa başka biri mi olduğu henüz netlik kazanmadı fakat fotoğrafın altında kusursuz kadın vücudu tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.