Hababam Sınıfı Askerde konusu ve oyuncuları: Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz ekolünün yeni versiyonun öğrencileri bu kez askeri eğitim alıyor. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi merak ediliyor. İşte Hababam Sınıfı Asker oyuncuları ve konusu…
HABABAM SINIFI ASKERDE NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı Askerde filmi Genelkurmay Başkanlığı’nın izniyle İstanbul Kartal’daki 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda çekildi.
HABABAM SINIFI KONUSU
Yılların unutulmaz eseri bir kez daha yeni versiyonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu yaşları iyice ilerlemiş olan Hababam sınıfı öğrencilerinden kurtulmak üzere bir çare arayışında olan okul müdürü Deli Bedri, bir sabah askeri inzibatları dayar kapılarına. Hiçbir şeyin çare olmadığı haytalıklarına askeri disiplin ve kışla hayatı ne kadar etki edecektir? Şimdi mücadele sırası komutanlara gelmiştir. Bu kez de bizimkiler ile diğer tabur arasında olaylar yaşanmaya başlayacaktır. Üstelik rakip gördükleri karşı taburun tümü kızlardan oluşmaktadır. Rıfat Ilgaz klasiği yeniden izleyicisi ile buluşuyor.
HABABAM SINIFI OYUNCULARI
Hülya Avsar – Zehra
Mehmet Ali Erbil – Deli Bedri
Halit Akçatepe – Guduk Necmi
Safak Sezer – Ercument
Memet Ali Alabora – Matkap Emre
Peker Açikalin – Sayko
Cengiz Küçükayvaz – Kotu Kenan
Melih Ekener – Bebe Ruhi
Ceyhun Yilmaz – Portlek
Volkan Severcan
Kerem Alisik
Zihni Göktay
Tuncay Akça