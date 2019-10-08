Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman çekildi? Konusu ve oyuncuları…

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman çekildi? Konusu ve oyuncuları…

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor bu akşam televizyonda yayınlanacak. Usta oyuncular ve etkileyici senaryosu ile sevilen film Hababam Sınıfı nerede çekildi? İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu ve oyuncuları...

Yeşilçam’ın klasiklerinden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor bu akşam televizyon ekranında olacak. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978 yılında çekildi. Peki Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim, konusu ne?

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU

Haylaz öğrencilerle dolu Hababam sınıfına doğulu bir aşiret reisinin oğlu gelir. Yeni öğrenci Bilo, ilk geldiği andan itibaren sınıfın ağası gibi davranır ve işler karışır. Okula yeni gelen sadece Bilo değildir, tam bir erkek düşmanı Hürrem hoca da yenidir okulda.

Sınıfta ise herkes tarafından Ayşe ile Ömer’in aşkı konuşulmaktadır. Ve olan olur, Ayşe hamile kalır. Ayşe’nin hamileliğini saklamak hiç de kolay olmayacaktır.

Birbirinden eğlenceli karakterleriyle, güçlü bir komedi serisi olan Hababam Sınıfı serisinin beşinci filmi olarak karşımıza çıkan yapımda, ilk dört filmin yönetmeni Ertem Eğilmez yerini Kartal Tibet’e bırakmış.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet’in yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde Münir Özkul, Şener Şen, İlyas Salman, Adile Naşit, Aciz Cem Gürdap, Ahmet Arıman yer alıyor.